Publicis : Tidjane Thiam devrait entrer au Conseil de Surveillance

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale de Publicis Groupe se tiendra en personne, le 25 mai à 10h, au Cinéma Publicis. Il s'agit d'un retour à la "normale" après les contraintes imposées par la pandémie.

Comme il est de coutume, les actionnaires seront appelés à se prononcer sur les diverses résolutions concernant l'activité et les résultats du Groupe. A cette occasion, des évolutions dans la composition du Conseil de Surveillance seront proposées au vote des actionnaires.

Au Conseil de surveillance

Les mandats de Mmes Elisabeth Badinter et Cherie Nursalim arrivant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale 2022, sur recommandation du Comité de Nomination et sur décision du Conseil de Surveillance, seront soumis :

- le renouvellement du mandat de Mme Elisabeth Badinter pour une durée de 4 ans, d'une part,

- la nomination de M. Tidjane Thiam en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 4 ans, d'autre part.

Le Conseil de Surveillance recommande le renouvellement du mandat de Mme Elisabeth Badinter qui, tout au long de ses mandats, a apporté "un soutien indéfectible au développement et à la consolidation des activités du Groupe". Il a tenu à exprimer ses "remerciements chaleureux et sa reconnaissance" à Mme Cherie Nursalim pour sa précieuse contribution aux travaux du Conseil et des Comités auxquels elle a participé.

Le Conseil de Surveillance a souhaité renforcer encore la dimension internationale et la diversité des expériences et compétences dans sa composition. Il a ainsi, à l'unanimité, sur recommandation du Comité de Nomination, décidé de soumettre au vote de l'Assemblée générale la nomination de Tidjane Thiam, dont les compétences et expériences précédentes en qualité de dirigeant de grands groupes financiers comme Prudential ou Crédit Suisse et initiateur de grands projets notamment en Chine et en Afrique, constitueront un apport précieux pour le Groupe. Rappelons notamment que Tidjane Thiam a occupé le poste de Directeur général de Crédit Suisse de 2015 à 2020 où il a mis en place un programme de restructuration sur 3 ans, reconnu par Euromoney qui l'a nommé "Banker of the Yea" en 2019. Il est notamment membre du " Council for Inclusive Capitalism " et du Comité International Olympique (CIO). Depuis juin 2020, il est administrateur de Kering dont il préside le Comité d'Audit. Depuis novembre 2020, il est Président du Conseil d'administration de Rwanda Finance, en charge de la promotion du Rwanda comme centre financier international.

Dividende

Le Conseil de Surveillance a également décidé, sur proposition du Directoire, de soumettre au vote de ses actionnaires un dividende de 2,4 euros par action, correspondant à un taux de distribution de 47,8%, au titre de l'exercice 2021. Il sera intégralement versé en numéraire. La date du détachement du dividende interviendra le 4 juillet et sera mis en paiement le 6 juillet.