Publicis : sur sa lancée

(Boursier.com) — Publicis poursuit sur sa lancée, encore en hausse de 1% sur les 47 euros ce lundi, au plus haut depuis un an et demi, dans la foulée de sa dernière publication de résultats, alors que les analystes continuent de réviser leur copie sur le dossier. Dernier en date, Morgan Stanley a rehaussé sa cible sur le titre de 38 à 46 euros ('pondération en ligne'), tandis que la SG a revalorisé la sienne à 55 euros, tout en confirmant son conseil 'achat'... Le Credit Suisse avait auparavant remonté le curseur à 50,5 euros ('neutre') et HSBC a porté son objectif à 53 euros ('achat'), tandis que Macquarie vise désormais un cours de 49 euros ('neutre'). Goldman Sachs ('achat') expliquait pour sa part que les derniers résultats de Publicis "validaient le virage stratégique de la société vers le marché des données et la transformation numérique".

Publicis a enregistré une croissance organique de -3,9% sur les trois derniers mois de l'année après -5,6% au trimestre précédent, et contre un recul de 7,1% attendue par le marché. Sur l'ensemble de 2020, le revenu net est ressorti à 9,712 milliards d'euros, en baisse de 0,9%, globalement en ligne avec les attentes, tandis que l'EBITA s'est établi à 1,558 MdE, contre un consensus de 1,413 MdE.

Oddo BHF avait évoqué de "très bons résultats" et avait réitéré ainsi son opinion 'surperformance'. L'analyste estime que le groupe devrait profiter d'une croissance dorénavant "structurellement positive" pour le marché des agences, d'une offre plus compétitive qu'elle ne l'était par le passé, notamment grâce à Epsilon, et enfin, d'un potentiel d'économie de coûts important sur ses charges immobilières (environ 100 ME à terme).