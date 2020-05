Publicis : succès en Chine auprès de McDonald's

Publicis : succès en Chine auprès de McDonald's









Crédit photo © Jacky Naegelen / Reuters

(Boursier.com) — McDonald's Chine a nommé Publicis Groupe comme partenaire de son agence de planification média en Chine continentale.

"Le dossier sera drivé par une solution client dédiée 'Power of One' et comprend une planification stratégique sur tous les canaux médias ainsi qu'une expertise numérique pour soutenir le développement et l'application de la plateforme de données client McDonald's dans la planification média".

"McDonald's Chine est une marque incroyable avec des objectifs de croissance ambitieux en Chine, et nous sommes vraiment honorés d'avoir obtenu ce compte. McDonald's cherchait plus qu'une agence de planification média conventionnelle. Nous avons démontré notre approche Power of One en réunissant une équipe interfonctionnelle à travers les médias, la technologie publicitaire, la science des données et l'analyse, pour stimuler l'efficacité et l'efficience des médias. Nous sommes prêts à être un partenaire de croissance pour McDonald's Chine" a déclaré Jane Lin-Baden, associée directrice APAC et PDG de l'Asie du Nord de Publicis Groupe.