Publicis signe Walmart aux Etats-Unis !

Publicis signe Walmart aux Etats-Unis !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Publicis a été sélectionné par le géant américain de la grande distribution Walmart en tant que principale agence publicitaire aux États-Unis, a annoncé le groupe de l'Arkansas. Ainsi, Publicis rafle le budget à une filiale de WPP, Haworth, mettant un terme à son partenariat de cinq ans avec le distributeur. D'après le communiqué de Walmart, Publicis sera en charge du media planning et des achats publicitaires de Walmart US. Le groupe de Bentonville indique que cette annonce intervient après une revue approfondie pour la recherche de son agence AOR (agency of record), qui soutiendra la croissance future et les initiatives de développement de la marque. "Publicis jouera un rôle essentiel dans la connexion des clients avec la marque à travers ses solutions médias omnicanales", insiste Walmart.

Les domaines d'intervention de Publicis incluront la stratégie média, la planification, l'achat et les partenariats. "Ils commenceront immédiatement la transition et travailleront de concert avec la liste des agences de marketing collectives de Walmart, notamment Deutsch LA et FCB. Walmart entretient également une relation de longue date avec Publicis d'un point de vue créatif", précise l'Américain.