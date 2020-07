Publicis s'envole après des résultats meilleurs qu'attendu

(Boursier.com) — Publicis flambe de 15,4% à 30,7 euros en début de séance, les opérateurs saluant la belle résilience de l'activité sur la première partie de l'exercice. Sur le seul deuxième trimestre, le troisième groupe publicitaire mondial a vu ses revenus reculer de 13% à 2,29 milliards d'euros (en données organiques), là où le consensus tablait sur un recul de 20%. Grâce aux acquisitions, notamment celle d'Epsilon, Publicis est parvenu à faire progresser ses résultats intermédiaires avec un EBITDA de 923 ME (+4,3%) pour un revenu net de 4,774 MdsE, en hausse de 9,7%.

"En ce qui concerne l'évolution du revenu net, le second trimestre pourrait être le point bas, mais il est prématuré de dire si le second semestre sera meilleur ou pire que le premier, considérant que certains pays se rétabliront plus vite que d'autres, et que les clients réagiront différemment. Le taux de marge opérationnelle du deuxième semestre sera supérieur à celui du premier semestre, tout en prenant en compte l'impact défavorable de certains facteurs : certaines charges opérationnelles seront en hausse au fur et à mesure de la réouverture des pays, et par ailleurs le Groupe continuera d'investir dans son modèle", a indiqué le groupe dirigé par Arthur Sadoun en guise de perspectives.

Berenberg évoque "de très bons chiffres dans le contexte du Covid". La résilience est "surprenante", selon l'analyste, qui souligne notamment que la croissance organique aux États-Unis a été "bien meilleure" que celle du marché publicitaire général et suggère que Publicis "s'est bien comportée dans les activités non publicitaires, par exemple le conseil/la transformation numérique, et a gagné des parts de marché".