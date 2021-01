Publicis : retour au calme

Crédit photo © Jacky Naegelen / Reuters

(Boursier.com) — Publicis qui a bondi en fin de semaine dernière suite à une information de 'Campaign' évoquant des discussions de "haut niveau" entre la direction de la société française et un groupe de capital-investissement européen, reperd 1% sur les 43 euros ce lundi. Réagissant à cette information, un porte-parole de Publicis avait démenti vendredi la tenue de discussions...

Troisième groupe publicitaire mondial derrière WPP et Omnicom, Publicis pèse plus de 11 milliards d'euros en bourse de Paris. Parmi les derniers avis de brokers, Morgan Stanley a relevé son cours cible sur Publicis de 27 à 38 euros ('pondération en ligne') et JP Morgan a revalorisé le titre de 39 à 48,59 euros avec un avis 'neutre'.