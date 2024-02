Publicis reste au sommet, 2024 en question

(Boursier.com) — Publicis est stable à 93 euros ce jeudi, alors que le groupe a présenté un revenu net de 3,54 Milliards d'euros au quatrième trimestre de 2023, en croissance organique de 5,7%, en ligne avec les dernières perspectives communiquées par le groupe au mois d'octobre.

Le groupe s'attend à une croissance organique annuelle de son revenu net comprise entre 4% et 5%, après une progression de 5,7% au quatrième trimestre de 2023. "Dans un contexte macro-économique particulièrement difficile, et après six ans de transformation, Publicis s'est clairement démarqué en 2023", a souligné Arthur Sadoun, président du directoire de Publicis.

Le groupe prévoit pour 2024 à un taux de marge opérationnelle de 18%, stable par rapport à 2023, incluant une charge opérationnelle de 100 millions d'euros dédiée au plan d'investissement dans l'intelligence artificielle.

Enveloppe garnie

Publicis anticipe une croissance organique dans la fourchette annuelle au premier trimestre 2024.

Le groupe prévoit par ailleurs de fixer une enveloppe comprise entre 700 et 800 millions d'euros dédiée à des acquisitions ciblées, afin de renforcer ses capacités dans les domaines de la data, de la technologie, du commerce et de l'IA.

Un programme de rachat d'actions estimé à environ 200 millions d'euros est également prévu.

Publicis propose enfin un dividende de 3,40 euros par action au titre de l'exercice 2023, en hausse de 17% sur un an...

Parmi les derniers avis d'analystes, AlphaValue est repassé de 'vendre' à 'alléger' sur Publicis avec un objectif ajusté de 80 à 94,20 euros. Le titre gagne 11% depuis le 1er janvier en bourse de Paris...