Publicis : relève encore ses objectifs annuels !

(Boursier.com) — Publicis rehausse encore ses prévisions 2023 ! Le groupe de communication a enregistré au troisième trimestre un revenu net de 3,24 milliards d'euros, en croissance organique de 5,3% sur un an, contre un consensus de 3,6%. La dette financière nette s'élève à 714 millions d'euros à fin septembre, à comparer à 226 ME au 30 juin, et contre 919 ME à fin septembre 2022.

Le management table désormais sur une croissance organique comprise entre 5,5% et 6,0% pour 2023, contre environ 5% précédemment. Le taux de marge opérationnelle est anticipé à 18%, contre proche de 18% auparavant, et le free cash-flow est attendu proche de 1,7 milliard d'euros, contre au moins 1,6 milliard d'euros précédemment. Publicis avait déjà relevé ses prévisions annuelles au mois de juillet.

"Nous observons des coupes budgétaires dans le domaine de la publicité classique", a déclaré le président du directoire et directeur général de Publicis, Arthur Sadoun, lors d'une conférence téléphonique, soulignant un affaiblissement du marché de la transformation numérique. Il a toutefois ajouté que la diversification des services proposés par Publicis et sa capacité à obtenir des parts de marché permettraient au groupe de compenser ce ralentissement. La croissance organique du quatrième trimestre est attendue dans une fourchette pouvant aller de +3% jusqu'à +5%.