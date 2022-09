Publicis : recherché !

(Boursier.com) — Publicis grimpe de 1,7% à 50,85 euros ce jeudi, alors que Redburn a repris le suivi du dossier avec un avis 'acheter'. En marge de la dernière publication d'un résultat net part du groupe du 1er semestre de 537 millions d'euros, contre 414 millions d'euros l'année précédente, Publicis avait annoncé anticiper une croissance organique sur l'ensemble de l'année 2022 comprise entre +6 et +7%, contre +4 à +5% précédemment, un taux de marge opérationnelle compris entre 17,5% et 18%, contre environ 17,5% précédemment, et un free cash-flow avant besoin en fonds de roulement d'au moins 1,5 milliard d'euros, contre environ 1,4 milliard d'euros précédemment... De quoi inspirer aussi JPMorgan qui est repassé de "neutre" à "surpondérer" sur le groupe publicitaire en visant désormais un cours de 70 euros.