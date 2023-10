Publicis : publication logiquement saluée

(Boursier.com) — Publicis bénéficie logiquement de sa belle publication trimestrielle pour grimper de 4% à 76,3 euros sur le marché parisien. Le groupe dirigé par Arthur Sadoun a une nouvelle fois relevé sa guidance annuelle après avoir réalisé un troisième trimestre meilleur que prévu grâce à la bonne dynamique aux USA mais aussi des activités media et d'Epsilon.

"Meilleure offre, meilleur mix, meilleure croissance, meilleure marge et meilleur bilan", résument les analystes de JP Morgan. Citi ('acheter') note que les mises à niveau du consensus ne seront peut-être pas massives, mais les multiples du titre semblent toujours faibles par rapport à d'autres modèles de services ou de conseil. L'entreprise constate une pression sur le travail basé sur des projets et un ralentissement sur les marchés finaux liés à la technologie, mais l'exposition à ces poches est inférieure à celle de ses pairs et ses activités de médias et de création ont été résilientes.