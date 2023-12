Publicis : progresse malgré Citi

(Boursier.com) — Publicis avance de 1% à 82,4 euros à Paris. Citi a pourtant dégradé la valeur à 'neutre' ce matin tout en ramenant sa cible de 100 à 90 euros. Le redressement pluriannuel de Publicis a porté ses fruits et la société est désormais le grand groupe d'agences de publicité le plus performant, mais son profil de croissance pourrait converger avec celui de ses pairs au cours des deux prochaines années, selon la banque. Au-delà des tendances à court terme, il existe un débat parmi les investisseurs sur l'utilisation du cash par le groupe, explique Citi. "Nous pensons également que le bilan du groupe lui donne de grandes options en termes d'utilisation des liquidités, avec soit des rachats d'actions, soit des opérations de M&A ciblées et potentiellement utiles pour créer de la valeur supplémentaire pour les actionnaires".