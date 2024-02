Publicis prévoit pour 2024 à un taux de marge opérationnelle de 18%, stable par rapport à 2023

(Boursier.com) — Publicis présente un revenu net de 3,54 Milliards d'euros au quatrième trimestre de 2023, en croissance organique de 5,7%, en ligne avec les dernières perspectives communiquées par le groupe au mois d'octobre.

Le groupe s'attend à une croissance organique annuelle de son revenu net comprise entre 4% et 5%, après une progression de 5,7% au quatrième trimestre de 2023. "Dans un contexte macro-économique particulièrement difficile, et après six ans de transformation, Publicis s'est clairement démarqué en 2023", a souligné Arthur Sadoun, président du directoire de Publicis.

Le groupe prévoit pour 2024 à un taux de marge opérationnelle de 18%, stable par rapport à 2023, incluant une charge opérationnelle de 100 millions d'euros dédiée au plan d'investissement dans l'intelligence artificielle.

Publicis anticipe une croissance organique dans la fourchette annuelle au premier trimestre 2024.

Le groupe prévoit par ailleurs de fixer une enveloppe comprise entre 700 et 800 millions d'euros dédiée à des acquisitions ciblées, afin de renforcer ses capacités dans les domaines de la data, de la technologie, du commerce et de l'IA.

Un programme de rachat d'actions estimé à environ 200 millions d'euros est également prévu.

Publicis propose enfin un dividende de 3,40 euros par action au titre de l'exercice 2023, en hausse de 17% sur un an.

Notre croissance organique du revenu net à +6,3% sur l'année, après un quatrième trimestre meilleur qu'attendu à +5,7%, montre que non seulement nous surpassons largement les autres groupes de communication, mais nous avons également une croissance deux fois plus rapide que les principaux cabinets de conseil dans le digital.

Ce qui est vrai pour notre croissance organique l'est également pour nos indicateurs financiers, que ce soit en termes de marge ou de free cash-flow.

Au moment où nos clients ont besoin de partenaires qui puissent vraiment les aider à se transformer dans un environnement exigeant et en constante évolution, notre modèle unique a fait la différence, nous permettant à nouveau de gagner des parts de marché et de nous classer numéro 1 en new business pour la cinquième année consécutive.

Avec un chiffre d'affaires de près de 15 milliards d'euros en 2023, en hausse de 35 % par rapport à 2019, Publicis s'est établi comme le deuxième acteur de notre industrie et le premier en termes de capitalisation boursière.

En 2024, nous entendons poursuivre cette dynamique, de la même manière que nous l'avons fait durant les quatre dernières années avec un CAGR à +4,7%, soit le double de la moyenne du secteur. Nous prévoyons une croissance organique de +4 à +5% tout en maintenant notre taux de marge opérationnelle historiquement élevé à 18%. S'agissant du premier trimestre, nous tablons sur une croissance organique supérieure à celle du secteur, dans la fourchette annuelle.

Je tiens à remercier nos clients pour leur confiance tout au long de notre transformation et nos collaborateurs pour leurs remarquables efforts. Grâce à eux, nous avons atteint de nouveaux sommets en tant que groupe, et nous sommes maintenant en position d'affronter avec confiance et ambition ce qui sera une nouvelle année d'incertitudes."