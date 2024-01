Publicis présente sa stratégie pour devenir le premier Système Intelligent du secteur grâce à l'IA

(Boursier.com) — Après avoir surperformé le marché en 2023 pour la quatrième année consécutive avec une croissance organique au-delà des attentes à +6,3%, Publicis Groupe présente aujourd'hui sa stratégie pour devenir le premier Système Intelligent du secteur grâce à l'IA.

Au cours des 6 dernières années, Publicis est devenu le partenaire privilégié de la transformation de ses clients. Pendant cette période, le Groupe est passé d'une holding company à une plateforme intégrée en s'appuyant sur trois parti-pris stratégiques : placer les données et la technologie au coeur de son modèle avec l'acquisition de Sapient et d'Epsilon, déployer une organisation par pays et créer une structure opérationnelle unique pour l'ensemble de l'allocation de ses ressources.

Après avoir permis à Publicis de surperformer le marché sur l'ensemble des indicateurs financiers et extra-financiers, cette organisation en plateforme permet désormais au Groupe d'exploiter pleinement la puissance de l'IA de manière unique, pour devenir un Système Intelligent. Ainsi, Publicis est capable de relier toutes ses données, au sein de chaque expertise, chaque entité et chaque zone géographique, pour les mettre entre les mains de l'ensemble de ses 100.000 collaborateurs.

En devenant un Système Intelligent mettant toutes ses informations à la portée de l'ensemble de ses équipes, Publicis permet à chacun de devenir un expert de la donnée, de coder comme un ingénieur, d'être un partenaire de transformation au service de ses clients.

Une ambition déjà concrétisée

Publicis place l'IA au coeur de son organisation en plateforme afin de regrouper l'ensemble de ses données propres sous une seule entité : CoreAI.

Le Groupe s'appuie sur l'expertise IA de Publicis Sapient, allant de la conception de puces pour Nvidia utilisées dans l'entraînement de modèles d'IA tels que Chat GPT, au développement de parcours consommateurs basés sur l'IA dans de nombreux secteurs d'activité, pour construire CoreAI.

Véritable épicentre du Groupe, CoreAI rassemble toutes les données propriétaires de Publicis : 2,3 milliards de profils dans le monde, des trillions de points de données analysant la performance commerciale de campagnes, près d'un pétaoctet de contenus sur la plateforme Marcel, le tout combiné avec 35 ans de données de transformation commerciale et de lignes de code détenues exclusivement par Publicis Sapient.

CoreAI permettra à chacun des métiers du Groupe de tirer le meilleur parti de l'IA au service de la croissance de ses clients :

Insight : des analyses de données rigoureuses et pertinentes qui nourriront l'ensemble des stratégies communication ;

Médias : des plans d'achats média et d'optimisation toujours plus précis pour accélérer les ventes de nos clients ;

Création & production : du contenu personnalisé réalisé à grande échelle, générant des gains d'efficacité et des créations encore plus innovantes ;

Software : les meilleurs logiciels et produits numériques déployés sur le marché à grande échelle en quelques jours ou semaines, au lieu de quelques mois ;

Opérations : des opérations internes et des systèmes de gestion des clients toujours plus rapides, précis et efficaces.

Publicis investira 300 millions d'euros au cours des trois prochaines années pour devenir un véritable Système Intelligent. Pour la seule année 2024, le groupe prévoit un investissement de cent millions d'euros, dont 50% dédiés à la formation et au recrutement des équipes, et 50% à la technologie, via l'achat de licences, de logiciels informatiques et d'infrastructures Cloud.

Le développement de CoreAI a débuté lors du deuxième semestre 2023 et le Groupe prévoit de déployer ses capacités progressivement au cours du premier semestre 2024. CoreAI et ses fonctionnalités seront présentées en mai prochain lors de l'évènement Viva Tech 2024 à Paris...

Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe, déclare : "Notre passage d'une holding company à une plateforme n'a pas été facile mais il a porté ses fruits, comme le démontre notre croissance organique 2023 supérieure à celle du secteur pour la quatrième année consécutive. Grâce à notre organisation en plateforme mise en place ces dix dernières années, nos données propriétaires d'une ampleur et d'une précision inégalées, et nos 45 000 ingénieurs, consultants et data analystes, nous sommes uniquement positionnés pour tirer le meilleur parti de l'IA.

En plaçant CoreAI au coeur de notre modèle et en devenant un véritable Système Intelligent, nous rendrons nos collaborateurs plus efficaces et productifs. Mais surtout, cela permettra à chacun de faire demain ce que personne ne peut faire aujourd'hui, dans le respect des normes éthiques les plus strictes et au service de la croissance de nos clients.

À l'approche de notre centième anniversaire, nous sommes convaincus que tous les efforts déployés pour nous transformer et nos investissements permanents dans nos talents et nos technologies nous permettront de continuer à surperformer nos concurrents en termes de croissance organique, à maintenir les meilleurs indicateurs financiers du marché et à conduire le changement au sein de notre secteur."

Le Groupe prévoit de financer intégralement son investissement de 100 millions d'euros dans l'Intelligence Artificielle en 2024 par des économies réalisées en interne. Cet investissement n'aura donc pas d'impact sur la marge opérationnelle du Groupe en 2024, et sera légèrement contributif à celle de 2025.