Publicis prend la tête du CAC40, Goldman Sachs en soutien

Crédit photo © Jacky Naegelen / Reuters

(Boursier.com) — Publicis s'offre la tête du CAC40 dans les premiers échanges de la semaine (+3,3% à 43,3 euros), dopé par une note d'analyste. Goldman Sachs est en effet passé à l''achat' sur la valeur tout en portant sa cible de 43 à 56 euros. Le broker américain estime que le titre pourrait commencer à surperformer cette année avec un rendement "solide" des nouvelles affaires et un taux d'attrition des clients moins élevé que prévu. GS attend également moins de perturbations issues de la réorganisation, un plus grand niveau de continuité dans la gestion contribuant à améliorer la communication financière. L'analyste table enfin sur de meilleures performances de Sapient et d'Epsilon.