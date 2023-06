Publicis : "notre modèle tourne à plein régime"

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte de Publicis Groupe SA s'est tenue le 31 mai, à 10h au PublicisCinémas, sous la Présidence de Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance. Cette assemblée était également retransmise en direct sur le site internet de la société. Sa rediffusion restera disponible sur le site.

Réunissant un quorum de 79%, les actionnaires ont adopté l'ensemble des 22 résolutions, parmi lesquelles :

- le renouvellement des mandats de Mme Suzan LeVine et de Mme Antonella Mei-Pochtler en qualité de membres du Conseil de surveillance pour une durée de 4 ans ;

- la nomination du cabinet KPMG SA en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement du cabinet Mazars dont le mandat est arrivé à expiration ;

- les rémunérations des mandataires sociaux pour 2022 ;

- les politiques de rémunération pour 2023 du Directoire (résolutions 10 et 11) et du Conseil de surveillance (résolutions 8 et 9).

Dividende

Les actionnaires ont aussi approuvé le versement d'un dividende de 2,90 euros par action, en progression de 21% par rapport au dividende versé au titre de l'exercice 2021.

Le détachement du dividende interviendra le 3 juillet. Le coupon sera mis en paiement le 5 juillet.

"L'intelligence artificielle et de nouvelles révolutions sont en train de rebattre les cartes du futur"

Lors de l'Assemblée Générale, Maurice Lévy, a indiqué : "Anticipant les mutations de l'écosystème digital, nos investissements de longue date dans la Data et la Technologie permettent aujourd'hui à notre modèle Power of One, qui réunit toutes nos expertises y compris en Media et Créativité, de faire la différence pour nos clients. Notre transformation, entamée très tôt et poursuivie avec une énergie renouvelée ces dernières années, porte ses fruits et nous permet de faire face à des situations économiques en tension et d'en sortir renforcés. Notre modèle, notre capacité d'anticipation, notre réactivité et nos talents nous permettent d'appréhender l'avenir en nous réinventant pour proposer des solutions toujours plus adaptées et à forte valeur ajoutée.

Le Président du Conseil de surveillance de Publicis a poursuivi : "Cette année 2022 a encore démontré que Publicis portait en lui des ressources exceptionnelles en délivrant de très bons résultats, et ce malgré une situation mondiale particulièrement complexe, tant sur le plan géopolitique qu'économique, avec notamment le conflit en Ukraine, une inflation élevée et les résurgences de la pandémie de covid-19 dans plusieurs régions du globe. Je tiens, tant en mon nom personnel qu'en celui du Conseil de Surveillance, à remercier tous nos collaborateurs pour leur travail remarquable et à saluer l'action exceptionnelle du Président du Directoire, Arthur Sadoun. Son leadership, son énergie et sa capacité de réaction ont permis au Groupe d'atteindre ou de dépasser tous ses objectifs".

Maurice Lévy considère également : "L'intelligence artificielle et de nouvelles révolutions sont en train de rebattre les cartes du futur de toute l'activité économique, avec des conséquences structurelles pour nos clients. Au vu des réalisations de 2022 et du début de l'année 2023, et de sa capacité à intégrer toutes les innovations, le Groupe est parfaitement équipé pour y faire face et aider nos clients".

Par ailleurs, Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe, a présenté aux actionnaires les temps forts de l'année 2022 et les perspectives pour 2023... Il a indiqué : "2022 a été une nouvelle année record pour le Groupe sur tous les plans : une croissance organique à deux chiffres pour la deuxième année consécutive, une position de numéro un en termes de New Business et les ratios financiers les plus élevés du secteur. En ce début d'année 2023, le Groupe a continué sur sa lancée, avec une croissance au 1er trimestre supérieure aux attentes et à celle de nos pairs. Grâce à la profonde transformation que nous avons opérée les dernières années, notre modèle tourne à plein régime, ce qui nous permet aujourd'hui d'être le deuxième groupe mondial en termes de revenu".

Le dirigeant a conclu : "Dans un contexte qui reste incertain, notre mix de revenu associé au positionnement unique de notre offre et à notre organisation en plateforme, nous rendent confiants en notre capacité à atteindre l'ensemble de nos objectifs en 2023, avec notamment une croissance organique attendue dans la moitié haute de la fourchette de 3% à 5% fixée en début d'année".

Composition du Conseil de surveillance et des Comités

A l'issue de cette Assemblée, le Conseil de surveillance reste composé de 13 membres dont 45% de femmes et deux membres représentant les salariés. Le Conseil demeure très largement composé de membres indépendants.

La composition des comités demeure inchangée...

Comité d'audit : Jean Charest (Président). Membres : Tom Glocer, André Kudelski ; Suzan LeVine ; Tidjane Thiam. Expert : Jean-Michel Etienne.

Comité ESG : Suzan LeVine (Présidente). Membres : Sophie Dulac ; Antonella Mei-Pochtler ; Patricia Velay-Borrini.

Comité de rémunération : André Kudelski (Président). Membres : Tom Glocer ; Maurice Lévy ; Antonella Mei-Pochtler ; Patricia Velay-Borrini. Expert : Michel Cicurel.

Comité stratégique et des risques : Marie-Josée Kravis (Présidente). Membres : Simon Badinter ; Tom Glocer ; Maurice Lévy ; Antonella Mei-Pochtler ; Pierre Pénicaud ; Tidjane Thiam.

Comité de nomination : Elisabeth Badinter (Présidente). Membres : Jean Charest ; Marie-Josée Kravis ; André Kudelski ; Suzan LeVine ; Maurice Lévy.