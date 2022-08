Publicis : moins d'un mois pour exercer les BSA

(Boursier.com) — Publicis informe les titulaires de bons de souscription d'actions que leur échéance est le 24 septembre prochain.

Ce jour étant un samedi, la date de fin d'exercice des BSA est le 23 septembre. Les BSA non exercés à cette date au plus tard seront caducs et sortis de la cote sans valeur.

1 BSA donne le droit de recevoir 1,164 actions nouvelles au prix de 30,50 Euros par action souscrite. Le dernier jour de négociation de ces BSA est le 21 septembre 2022.