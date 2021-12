Publicis : les collaborateurs pourront travailler 6 semaines par an depuis l'étranger

(Boursier.com) — Publicis Groupe lance "Work Your World", une expérience unique pour tous ses collaborateurs, qui leur permettra de travailler pendant 6 semaines chaque année depuis n'importe quel pays où le Groupe est présent. "Work Your World" apportera une nouvelle flexibilité et de nouvelles opportunités de développement professionnel et personnel.

Ce programme sera disponible en janvier 2022 sur la plateforme Marcel et tiendra compte de toutes les règles de sécurité sanitaire en vigueur.

"Chez Publicis, nous avons beaucoup réfléchi à la meilleure manière de tirer parti de ce nouveau monde du travail hybride pour nos collaborateurs. Nous voulons leur proposer une nouvelle manière de travailler plus créative et plus audacieuse, leur offrir de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives, même si nous savons que la pandémie n'est pas terminée et que le monde peut se refermer à nouveau. Cette crise aura une fin et nous voulons que chacun puisse avoir une expérience personnelle et professionnelle vraiment unique chez Publicis", indique Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe.

Ainsi à partir de janvier 2022, sur la plateforme Marcel, tous les collaborateurs du Groupe pourront notamment découvrir toutes les destinations sélectionnées pour eux grâce à l'intelligence artificielle de Marcel, ainsi que des informations sur plus de 100 pays dans lesquels Publicis est présent.

"Work Your World" s'inspire de l'héritage de Publicis et de ses valeurs à travers " Viva La Difference ". Avec cette initiative unique, grâce à la plateforme Marcel, chaque collaborateur aura la chance de découvrir d'autres bureaux, cultures et styles de vie.

Publicis Groupe présentera ce programme en détail lors de son deuxième séminaire "Viva La Différence" sur Marcel en décembre.