Publicis : les actionnaires peuvent opter pour un paiement du dividende en actions

Publicis : les actionnaires peuvent opter pour un paiement du dividende en actions









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'Assemblée générale mixte de Publicis Groupe SA s'est tenue ce jour sous la Présidence de Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance. Dans le contexte particulier lié au Covid-19, la réunion a été exceptionnellement organisée à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. Réunissant un quorum de 73,9%, en hausse par rapport à celui de 2019 qui était de 72,4%, l'Assemblée générale des actionnaires a adopté toutes les résolutions proposées avec des taux allant de 85% à 99%.

Un dividende de 1,15 euro

Les actionnaires ont notamment approuvé le versement d'un dividende de 1,15 euro par action, conformément à la proposition présentée par le Directoire de réduire de 50% le dividende initialement envisagé, qui a été soutenue par le Conseil de surveillance lors de sa réunion du 10 avril dernier. Le paiement du dividende pourra être effectué, au choix des actionnaires, soit en actions nouvelles, soit en numéraire. A titre exceptionnel, il a été décidé de repousser la mise en paiement du dividende en numéraire et la livraison des actions nouvelles au 28 septembre 2020.

Le détachement du dividende interviendra le 7 septembre. L'option pour le paiement du dividende en actions devra être exercée entre le 9 et le 22 septembre inclus. Le Conseil de Surveillance encourage ceux des actionnaires qui le pourraient à réinvestir le dividende dans la société en optant pour son paiement en actions .

Le prix d'émission des actions distribuées en paiement du dividende a été fixé à 24,46 euros par action, égal à la moyenne des cours de clôture de l'action lors des vingt séances de bourse précédant la date de l'Assemblée qui s'est tenue ce jour, diminuée du montant net du dividende.

Au Conseil d'Administration

L'Assemblée générale des actionnaires a également approuvé le renouvellement des mandats de membres du Conseil de surveillance de Mesdames Sophie Dulac et Marie-Josée Kravis et de Messieurs Thomas H. Glocer et André Kudelski.

A l'issue de cette Assemblée, le Conseil de surveillance reste donc composé de 13 membres (dont un représentant du personnel, soit 50% de femmes et 66% de membres indépendants).

Au sein des Comités

Lors de la réunion du Conseil de surveillance qui a suivi l'Assemblée générale, la composition suivante de chacun des 4 comités a été approuvée :

- Comité de nomination : Présidente : Mme Elisabeth Badinter. Membres : Mme Marie-Josée Kravis ; Jean Charest, André Kudelski et Maurice Lévy.

- Comité d'audit : Président : Jean Charest. Membres : Mme Suzan LeVine et André Kudelski. Expert indépendant : Mme Claudine Bienaimé.

- Comité de rémunération : Président : André Kudelski. Membres : Mmes Cherie Nursalim et Antonella Mei-Pochtler; Thomas H. Glocer et Maurice Lévy. Expert indépendant : Michel Cicurel.

- Comité des risques et stratégies : Président : Mme Marie-Josée Kravis. Membres : Mmes Elisabeth Badinter et Suzan LeVine ; Thomas H. Glocer, Maurice Lévy, Enrico Letta et Pierre Pénicaud.