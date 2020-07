Publicis : le titre retombe

Publicis : le titre retombe









Crédit photo © Jacky Naegelen / Reuters

(Boursier.com) — Publicis redonne plus de 3% ce mercredi à 28 euros, alors que parmi les derniers avis de brokers, Bernstein a repris la couverture du dossier avec un avis 'performance de marché' et un cours cible de 30 euros. Oddo BHF avait auparavant relevé à 'neutre' son opinion sur le groupe publicitaire avec une cible ajustée à 32 euros.

Le Credit Suisse avait précédemment revu à la baisse ses prévisions à long terme sur la valeur en raison de l'incertitude quant à l'ampleur et à la rapidité de la reprise... Toujours 'neutre' sur le dossier, le broker a réduit sa cible à 33 euros. A court-terme, il anticipe toujours une décroissance interne de 19% au deuxième trimestre et de 11% sur l'ensemble de l'année 2020.