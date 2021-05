Publicis : le prix d'émission des actions distribuées en paiement du dividende est de 53,05 euros

Publicis : le prix d'émission des actions distribuées en paiement du dividende est de 53,05 euros









Crédit photo © Jacky Naegelen / Reuters

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte de Publicis Groupe SA s'est tenue le 26 mai, sous la Présidence de Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance. Dans le contexte particulier lié à la pandémie de Covid-19, la réunion a été organisée à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. L'Assemblée Générale Mixte a été retransmise en direct sur le site internet du Groupe où elle reste accessible.Les actionnaires ont participé en direct et ont pu intervenir.

Maintien des fonctions de Maurice Lévy

Réunissant un quorum de 73%, l'Assemblée générale des actionnaires a adopté l'ensemble des 26 résolutions, parmi lesquelles le renouvellement du mandat de Maurice Lévy en qualité de membre du Conseil de surveillance à 92,99% pour une période de 4 ans. Le Conseil a souhaité qu'il poursuive sa mission en tant que Président du Conseil de surveillance et continue à apporter son soutien et son conseil au Directoire et à son Président, Arthur Sadoun, qui a exprimé ce même souhait.

Le Conseil, réuni à la suite de l'Assemblée générale, a approuvé à l'unanimité le renouvellement de son mandat de Président du Conseil de surveillance, pour une durée de 4 ans.

En outre, les mandats de Simon Badinter et Jean Charest ont été renouvelés à une très large majorité, pour 4 ans également.

Les actionnaires ont voté les rémunérations du Directoire pour 2020 à plus de 88% et pour 2021 à plus de 90%.

Dividende en espèces ou en actions

Les actionnaires ont approuvé le versement d'un dividende de 2 euros par action, soit un taux de distribution de 46,8%, supérieur à son niveau pré-pandémie.

L'option pour le paiement du dividende devra être exercée entre le 17et le 30 juin 2021 inclus. Le détachement du dividende interviendra le 15 juin. Le paiement du dividende aura lieu le 6 juillet et pourra être effectué, au choix des actionnaires, soit en actions nouvelles, soit en numéraire.

Le prix d'émission des actions distribuées en paiement du dividende a été fixé à 53,05 euros euros par action, égal à la moyenne des cours de clôture de l'action lors des 20 séances de bourse précédant la date de l'Assemblée qui s'est tenue ce jour, diminuée du montant net du dividende.

Les bonnes tendances du 1er trimestre se confirment

Devant les actionnaires, Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance, a déclaré : Dans cette année où le monde entier a été mis à l'épreuve et où nous sommes entrés dans l'ère du nouvel anormal, le Conseil de surveillance et moi-même sommes très fiers de la résilience dont votre Groupe a fait preuve. C'est la contribution de chacun, la force individuelle et celles conjuguées des équipes ainsi que la réponse rapide, déterminée et efficace du management sous la direction d'Arthur Sadoun qui ont permis à Publicis Groupe, non seulement de traverser cette crise en obtenant des résultats supérieurs aux attentes, mais aussi d'en sortir plus fort en renouant avec la croissance dès le 1er trimestre 2021. Mon attachement au Groupe n'est plus à démontrer après un périple de 50 ans qui m'a permis de vivre les différentes étapes du développement de Publicis, qui s'est hissé à la 3ème place mondiale et est devenu un leader dans le numérique et la data. C'est donc avec un enthousiasme intact (bien que ce ne fût pas dans mes plans) que je poursuivrai ma mission au service de l'entreprise et de toutes ses parties prenantes .

Maurice Lévy a poursuivi : Grâce à sa transformation et à ses investissements de longue date dans la technologie et la data avec notamment Sapient et Epsilon, votre Groupe dispose de tous les actifs nécessaires dans un environnement qui a, avec cette crise, évolué de manière accélérée et irréversible vers plus de digital. Si l'environnement demeure toujours incertain, votre Groupe est très bien armé et très bien dirigé pour répondre aux besoins de ses clients et les accompagner sur le chemin de la croissance dans ce nouveau monde .

Lors de l'Assemblée générale, le Président du Directoire, Arthur Sadoun, a présenté les temps forts de l'année 2020. Au terme de cette année en tous points exceptionnelle, le Groupe est sorti renforcé et a publié une croissance organique supérieure à la moyenne du marché en 2020 ainsi que, comme les années précédentes, les ratios financiers les plus élevés de l'industrie , a-t-il indiqué.

En réponse à une question lors de l'Assemblée générale, le Président du Directoire, Arthur Sadoun, a confirmé la poursuite des bonnes tendances observées au 1er trimestre 2021 et a précisé que la croissance organique du revenu net du 2e trimestre devrait se situer dans le haut de la fourchette communiquée lors de la présentation des résultats du 1er trimestre 2021, de +8% et +10%.