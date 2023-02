Publicis : le marché salue une très belle publication

(Boursier.com) — Porté par une solide publication annuelle, Publicis bondit de plus de 7% à 71,3 euros à l'ouverture du marché parisien. Le groupe, qui a amélioré tous ses indicateurs financiers l'an passé, vise une croissance organique de 3% à 5% en 2023, avec un taux de marge opérationnelle de 17,5% à 18%. Des prévisions supérieures aux attentes des analystes.

Les résultats plus solides que prévu devraient conduire à une poursuite du momentum au cours de l'exercice 2023, affirme le Credit Suisse, qui met en avant la croissance des filiales Epsilon et Sapient comme l'une des principales raisons de la solidité des revenus de l'agence de publicité. Outre la performance de ces dernières, le gain de nouveaux contrats et la solidité du modèle opérationnel de Publicis ont également contribué au dynamisme de l'activité, ajoute le CS.