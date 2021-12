Publicis : lancement de SCB Tech X

(Boursier.com) — Publicis Groupe annonce le lancement de SCB Tech X, joint-venture entre Publicis Sapient et Siam Commercial Bank (SCB), créant ainsi l'un des plus grands opérateurs de la fintech en Asie du Sud-Est.

SCB Tech X est une "platform-as-a-service" leader, cloud native, qui sert les clients d'Asie du Sud-Est, au moment où la valeur totale des transactions du marché des paiements numériques devrait atteindre plus de mille milliards de dollars d'ici 20251 dans la région.

SCB Tech X s'adresse aux acteurs commerciaux et aux consommateurs de toute la région et fournit à la fois des services bancaires innovants, tels que des offres de crédit, des comptes courants et d'épargne, et des services non-financiers, allant de la livraison de repas à l'offre de contenus autour de la santé et du bien-être, en passant par la réservation de voyages en ligne.

Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe, déclare : "Grâce à nos actifs et nos expertises, nous avons un positionnement unique pour aider nos clients à se transformer, à réinventer la manière dont ils s'adressent à leurs consommateurs et à se développer grâce au commerce. Après plusieurs trimestres de croissance à deux chiffres et des gains de nouveaux clients notamment dans les services financiers, la grande distribution, l'énergie et le secteur hôtelier, Publicis Sapient poursuit son expansion internationale et démontre sa capacité à se développer dans de nouvelles zones géographiques à forte croissance et à accompagner ses clients pour fournir des solutions toujours plus innovantes."

Nigel Vaz, Directeur Général de Publicis Sapient, ajoute : "SCB Tech X inaugure un nouveau modèle d'entreprises technologiques, créé dans le but d'aider les institutions financières et autres secteurs à réinventer la manière dont ils servent leurs clients. Nous sommes à une époque charnière pour les secteurs bancaires et du e-commerce dans le monde entier, et tout particulièrement en Asie du Sud-Est où le marché croît de manière exponentielle. Notre collaboration avec SCB réunit le talent, l'expertise et la technologie de pointe de nos deux organisations au sein d'une nouvelle entité, capable d'opérer à la vitesse d'une entreprise native du numérique et ouvrant la voie à la prochaine génération de services bancaires."

La joint-venture est lancée avec 1.200 salariés et est détenue à 60% par SCB et à 40% par Publicis Groupe. Trirat Suwanprateeb, Vice-Président Exécutif Senior et CTO de SCB, devient CEO de SCB Tech X, et Jonathan Sharp, Directeur Général de Publicis Sapient Asie du Sud-Est, rejoint la nouvelle entreprise en tant que CTO.