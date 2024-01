Publicis : La croissance organique 2023 s'élève à +6,3%, au-dessus de la fourchette anticipée

(Boursier.com) — Le Groupe Publicis publie aujourd'hui de manière anticipée son revenu net pour le quatrième trimestre et l'année 2023. L'ensemble des résultats audités 2023 sera publié le 8 février 2024 avant l'ouverture de la Bourse.

La croissance organique 2023 s'élève à +6,3% avec un revenu net de 13,099 MdsE, soit au-dessus de la fourchette cible de +5,5% à +6% qui avait été revue à la hausse en octobre dernier.

Le quatrième trimestre est ainsi sorti au-dessus des attentes avec une croissance organique de + 5,7% à 3,540 MdsE.

L'activité Media, qui représente un tiers du revenu net, enregistre une croissance organique à deux chiffres pour l'année 2023, avec une accélération au quatrième trimestre portée par une progression plus rapide de la contribution du New Business. Les activités de Data et Tech, également un tiers du revenu net, affichent une performance annuelle très solide malgré des tendances contrastées. La performance d'Epsilon affiche une croissance organique de l'ordre de +10% en 2023 - accélérant au deuxième semestre, avec notamment une croissance à deux chiffres au T4 bénéficiant de la hausse de la demande client pour la gestion des données propriétaires.

Comme anticipé et à l'image des principaux acteurs du Consulting, l'activité de Publicis Sapient reflète des décalages de projets de transformation numérique, et enregistre ainsi une croissance organique de +3% en 2023 malgré une légère baisse au quatrième trimestre.

Les activités Créatives quant à elles prouvent à nouveau leur résilience, avec une croissance organique low-single digit à la fois au quatrième trimestre et pour l'année 2023.

Par zone géographique, la force du modèle est visible dans toutes les régions, tant au quatrième trimestre que pour l'ensemble de l'année 2023 :

Les activités aux États-Unis, qui représentent 60% du revenu net, enregistrent une croissance organique remarquable de +5% pour l'année, après une accélération à +6,1% au quatrième trimestre. L'Europe croît de +10,3% en organique en 2023, avec un quatrième trimestre en progression organique de +4,3% en dépit d'une base de comparaison élevée, notamment au Royaume-Uni. La croissance organique de l'Asie s'est établie à +2,9% sur l'année après une accélération à +4% au quatrième trimestre, portée par le retour de la performance en Chine en territoire positif. La région Afrique et Moyen-Orient est en progression de +12,4% en organique sur l'année et de +9,7% au quatrième trimestre. L'Amérique Latine croît de +8,9% sur une base organique sur l'année et de +13,9% au quatrième trimestre.