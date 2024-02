Publicis : l'IA pour guide !

(Boursier.com) — Publicis s'adjuge encore 0,5% à 93,50 euros ce jeudi, toujours proche de ses sommets en bourse de Paris, alors que HSBC reste à l'achat sur le groupe publicitaire avec un objectif ajusté de 88 à 103 euros. JP Morgan surpondère le titre avec un objectif de cours de 105 euros, tandis que le groupe reste porté par ses ambitions dans l'IA qui passent par 300 ME d'investissement en trois ans...

Les dernières annonces de son homologue WPP qui a confirmé ses objectifs annuels et rehaussé sa guidance de marge opérationnelle à moyen terme, soutiennent aussi l'ensemble du secteur. A moyen terme, le management du groupe britannique vise une marge d'exploitation globale de 16% à 17% avec une croissance interne, moins les coûts répercutés, de plus de 3%. WPP prévoit par ailleurs de dépenser environ 250 millions de livres sterling (318 millions de dollars) par an pour investir dans de nouvelles technologies afin de soutenir sa stratégie d'intelligence artificielle - un effort pour améliorer ses performances auprès des clients dans un contexte de croissance lente.

"Nous donnons déjà à nos collaborateurs des outils basés sur l'IA pour accroître leurs compétences, produire plus efficacement et améliorer la performance des médias, ce qui augmentera l'efficacité de notre travail", a déclaré Mark Read, directeur général. "Nous voyons également des opportunités de vendre de nouveaux produits et services basés sur l'IA à nos clients et de capter davantage de croissance dans des domaines tels que la production".

L'IA pour guide

De son côté, le groupe Publicis a dévoilé la semaine passée, de manière anticipée, un chiffre d'affaires de 3,540 MdsE pour son quatrième trimestre, en croissance organique de 5,7%, contre un consensus logé à +3,7%. Il a donc également annoncé son intention d'investir pas moins de 300 millions d'euros au cours des trois prochaines années dans l'IA, dont 100 ME en 2024, avec l'objectif de placer l'IA au centre de ses opérations pour devenir le premier "système intelligent" de l'industrie publicitaire...

Parmi les autres avis de brokers, Barclays 'surpondère' Publicis en visant 105 euros, tandis que Morgan Stanley 'surpondère' pour sa part la valeur avec un objectif de cours ajusté à 103 euros en soulignant que la croissance organique du 4ème trimestre a dépassé les prévisions du marché, tandis que la croissance organique pour l'exercice est ressortie supérieure à la guidance de l'entreprise... La banque US note que l'investissement de 100 millions d'euros dans l'IA pour 2024 sera entièrement financé par des gains d'efficacité internes, avec 50% de l'investissement axé sur les personnes et 50% sur la technologie...