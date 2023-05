Publicis : l'IA en soutien

(Boursier.com) — Publicis recule de 0,6% ce mercredi à 72,72 euros, malgré la Deutsche Bank qui a remonté le curseur de 81 à 85 euros sur le dossier avec un avis à 'conserver', tandis que le groupe a publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes des analystes au premier trimestre, grâce en particulier à ses activités numériques axées sur les données.

Le chiffre d'affaires net du groupe a progressé ainsi de 7,1%, à hauteur de 3,08 milliards d'euros, soit une croissance supérieure aux 4,5% qu'affichait le consensus de place.

Le groupe a profité de l'évolution des dépenses publicitaires vers la gestion des données, le commerce et la transformation des entreprises.

Les activités numériques et axées sur les données, Sapient et Epsilon, ont enregistré une croissance organique de 11% et 10% respectivement au cours du premier trimestre.

La croissance organique annuelle de Publicis devrait s'établir dans le haut de la fourchette, fixée entre 3% et 5%, a encore indiqué le groupe... Publicis étudie les développements dans le secteur de l'intelligence artificielle, qui, selon le dirigeant, est au coeur des activités du groupe depuis de nombreuses années grâce à la plate-forme Marcel AI, issue d'un partenariat avec Microsoft. Publicis a signé en 2022 un partenariat avec OpenAI, à l'origine du robot conversationnel ChatGPT.