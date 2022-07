Publicis : inspiré ?

(Boursier.com) — En marge de la dernière publication d'un résultat net part du groupe du 1er semestre de 537 millions d'euros, contre 414 millions d'euros l'année précédente, Publicis a annoncé anticiper désormais une croissance organique sur l'ensemble de l'année 2022 comprise entre +6 et +7%, contre +4 à +5% précédemment, un taux de marge opérationnelle compris entre 17,5% et 18%, contre environ 17,5% précédemment, et un free cash-flow avant besoin en fonds de roulement d'au moins 1,5 milliard d'euros, contre environ 1,4 milliard d'euros précédemment... De quoi inspirer JPMorgan qui est passé de "neutre" à "surpondéré" sur le publicitaire en visant désormais un cours de 70 euros, contre 63 euros précédemment... Le titre est stable ce lundi sur les 50 euros.