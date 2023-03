(Boursier.com) — Publicis Groupe annonce l'acquisition de Practia, un leader parmi les entreprises technologiques indépendantes d'Amérique latine, qui fournit des services de transformation digitale des entreprises. Practia rejoindra Publicis Sapient, le pôle de Publicis Groupe spécialiste de la transformation digitale des entreprises.

Créée à Buenos Aires (Argentine) en 1995, Practia a, au cours des 28 dernières années, travaillé avec un vaste portefeuille diversifié de plus d'un millier de clients, appartenant à un large éventail de secteurs d'activité, parmi lesquels la distribution, les télécommunications, la santé, ainsi que les services financiers, pour les accompagner dans leurs stratégies de transformation digitales. Practia compte des bureaux en Argentine, au Chili, au Mexique, au Pérou, au Brésil, en Colombie et Espagne, et une présence opérationnelle en Uruguay et aux États-Unis.

Grâce à une équipe impressionnante de 1.200 collaborateurs spécialisés dans les produits, l'expérience client, l'ingénierie, la data et l'Intelligence Artificielle, les compétences de Practia, en forte demande dans des zones géographiques clés, renforceront les offres mondiales de Publicis Sapient pour ses clients.

Cette acquisition permettra à Publicis Sapient de pénétrer le marché latino-américain, l'une des régions du monde qui connaît la croissance la plus rapide en matière de transformation digitale des entreprises. Publicis Sapient s'appuiera sur cette nouvelle implantation pour mettre en place sa plate-forme de livraison de proximité, de manière à renforcer ses services proposés à sa clientèle implantée en Amérique du Nord. Fort de ses centres de distribution actuellement basés en Inde et en Europe de l'Est, Publicis Sapient fera de l'Amérique latine son troisième grand centre de distribution dans le monde.

"Compte tenu de la demande croissante pour les services de digitalisation des entreprises, Publicis Groupe dimensionne son savoir-faire en Amérique latine, pour renforcer les compétences proposées à ses clients et les aider à devenir leaders en matière de commerce", indique Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe. "Avec l'arrivée de Practia, Publicis Sapient va prendre pied en Amérique latine et élargir ainsi sa présence géographique, accroître ses capacités dans la transformation digitale et développer encore davantage son modèle mondial de distribution".

"C'est avec enthousiasme que nous accueillons Practia, avec laquelle nous entrons sur un nouveau marché et dans l'une des régions du monde où la transformation digitale des entreprises connaît une progression des plus rapides. Practia nous aidera à mettre en place une plate-forme de livraison de proximité afin de mieux servir notre clientèle en Amérique du Nord", déclare Nigel Vaz, PDG de Publicis Sapient. "La qualité de l'équipe de direction de Practia, sa vision, son savoir-faire approfondi et son impressionnant portefeuille de clients, couplés aux synergies culturelles entre nos deux organisations, permettront à Publicis Sapient d'avoir encore plus d'impact pour les clients et d'en attirer de nouveaux alors que nous gagnons en taille".