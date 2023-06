(Boursier.com) — Publicis Groupe annonce aujourd'hui PX - "une offre de production de bout en bout" - dédiée à l'accélération de la production, de la performance et de la personnalisation des contenus omnicanal. Axé sur les données, permettant une livraison dynamique et alimenté par le plus grand réseau de studio modulaire, PX est conçu pour servir une personnalisation attrayante à grande échelle.

Alors que les spécialistes du marketing signalent que les besoins en contenu ont doublé au cours des deux dernières années et s'attendent à ce que la demande soit multipliée par 5 à 20 au cours des deux prochaines années, Publicis Groupe a identifié un défi commun sur le marché : les solutions existantes qui prennent en charge la gestion et la diffusion de contenu sont souvent regroupées à partir de technologies disparates et déconnectées de la création, les plateformes de production et de médias.

Optimisée par la solution Content Supply Chain d'Adobe - Adobe Experience Cloud et Creative Cloud, y compris Adobe Workfront et Adobe Experience Manager - avec les données d'audience mondiales, les capacités des studios et l'expertise média de Publicis Groupe, la nouvelle offre permet aux spécialistes du marketing de créer, orchestrer, personnaliser et optimiser la conception, la diffusion et les performances du contenu tout au long de la chaîne logistique.