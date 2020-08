Publicis grimpe dans le sillage de WPP

Crédit photo © Jacky Naegelen / Reuters

(Boursier.com) — A contre-courant, Publicis gagne 1% à 30 euros à la mi-journée, dans le sillage de WPP qui bondit de plus de 4% à Londres. Le groupe britannique a dévoilé des revenus trimestriels supérieurs aux attentes de la place et annoncé le retour du dividende.

Goldman Sachs évoque un premier semestre solide et des perspectives rassurantes pour le numéro un mondial du secteur. Les résultats sont ressortis meilleurs qu'anticipé tant en termes de croissance organique que de réduction des coûts. La croissance du 2e trimestre est principalement due aux États-Unis, faisant écho aux meilleures performances des autres grandes agences dans le pays. Pour Bank of America, le rétablissement du dividende et les économies de coûts sont "encourageants". Toutefois, la visibilité sur le second semestre reste faible compte tenu des pressions macroéconomiques et de l'avis de la BofA selon lequel le ralentissement pourrait exacerber les tendances structurelles.