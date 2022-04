Publicis grimpe après un très bon début d'année

(Boursier.com) — Publicis fait partie des belles satisfactions du jour sur le marché parisien avec un titre qui grimpe de 1% à 55,2 euros. Le troisième groupe publicitaire mondial a fait état d'une croissance organique au premier trimestre supérieure aux attentes des analystes, sans toutefois revoir ses prévisions pour l'ensemble de l'année, du fait des incertitudes économiques. Sur les trois premiers mois de l'année, la société a réalisé un chiffre d'affaires net de 2,8 milliards d'euros, en hausse de 17,1% et de 10,5% en organique (6% de consensus).

"Au premier trimestre 2022, Publicis a enregistré un début d'année bien meilleur que prévu, à la fois financièrement et commercialement. Alors que cette performance aurait dû conduire le Groupe à relever ses prévisions annuelles 2022, la situation sanitaire mondiale, l'évolution du conflit en Ukraine et les conséquences de l'inflation pour ses clients créent trop d'incertitudes pour le faire à ce stade", a indiqué le management. Grâce à la solidité de son modèle, Publicis est néanmoins confiant dans sa capacité à atteindre tous les objectifs initialement prévus pour 2022 et communiqués lors de ses résultats annuels 2021, avec une croissance organique désormais dans le haut de la fourchette de son objectif de +4% à +5%.

La forte croissance organique au premier trimestre est plus qu'un simple rebond post-Covid, selon Berenberg, pour qui Publicis reste le choix privilégié dans le secteur. L'analyste s'attend toujours à des améliorations au niveau du consensus malgré le fait que l'entreprise n'ait pas relevé ses perspectives. L'objectif de croissance organique de 5% au deuxième trimestre pourrait ne pas être aussi solide qu'au premier trimestre mais reste "un résultat très robuste". Oddo BHF ('surperformer') évoque un T1 très dynamique et des indications très encourageantes pour la suite malgré une visibilité faible.