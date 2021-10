Publicis grimpe après le nouveau relèvement des objectifs 2021

(Boursier.com) — En tête du SBF120, Publicis s'adjuge 2,8% à 58,5 euros, les investisseurs saluant la solide publication trimestrielle de la société ainsi que la nouvelle révision à la hausse de des objectifs 2021. Le troisième groupe publicitaire mondial anticipe désormais une croissance organique annuelle comprise entre +8,5% et +9%, contre +7% précédemment et +7,3% de consensus. Par rapport à 2019, ceci représente une croissance organique de l'ordre de +2%, en ligne avec celle des neuf premiers mois de l'année. La marge opérationnelle est de son côté estimée à +17% tandis que le free cash-flow avant variation du besoin en fond de roulement devrait être proche de 1,3 milliard d'euros, dans le haut de la fourchette précédente comprise entre 1,2 et 1,3 MdE.

Sur les trois mois clos fin septembre, la firme a réalisé un chiffre d'affaires de 2,62 milliards d'euros, en croissance organique de 11,2%, supérieure aux 7,8% attendus par les analystes.

JP Morgan ('neutre') parle d'un 'solide' troisième trimestre mais voit toujours des risques structurels et le potentiel d'une faible croissance organique à partir de 2022.