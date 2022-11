Publicis : Goldman Sachs passe de positif à neutre après le rally

(Boursier.com) — Alors que le titre Publicis a bien "performé" ces derniers jours, Goldman Sachs abaisse sa recommandation de "surperformance à "en ligne" sur le titre dont le potentiel est désormais plus limité selon le broker. Les deux risques qui pèsent sur le titre sont toujours d'éventuelles difficultés dans l'intégration de D'Arcy et la traitement des "ORANE" du fait de leur effet dilutif. Le titre, désormais proche de 26 euros, ce qui correspond à la valorisation par les DCF de l'analyste, s'échange désormais sur la base d'un Per de 18 fois 2003, soit une prime de 20% sur le marché français. Goldman Sachs note que les perspectives de long terme restent attrayantes, mais voit désormais peu de potentiel pour l'heure.