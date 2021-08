Publicis et TikTok annoncent un partenariat mondial

Publicis et TikTok annoncent un partenariat mondial









Crédit photo © Jacky Naegelen / Reuters

(Boursier.com) — Publicis Groupe et TikTok annoncent un partenariat mondial pour "aider les marques à exploiter les tendances d'achat émergentes" sur TikTok. Publicis est le premier groupe mondial d'agences à s'associer à TikTok pour apporter la puissance du commerce et de l'éducation aux marques et aux spécialistes du marketing.

"En tant que partenaire fondateur de l'agence commerciale de TikTok, les marques bénéficieront d'opportunités d'apprentissage uniques, d'informations et de conseils stratégiques centrés sur la découverte de produits et l'intention d'achat sur la plate-forme. Les clients de Publicis souhaitent également tester les nouveaux produits, capacités et solutions créatives de TikTok" commente le groupe.

La collaboration se concentrera également sur l'identification des tendances d'achat et la compréhension de ce qui incite les consommateurs à partager et à acheter des produits sur la plateforme TikTok... Dans le cadre de ce partenariat, les clients de Publicis seront déterminants dans la mise en oeuvre d'informations basées sur les données, soutenues par la recherche WARC, et les meilleures pratiques à appliquer à leurs futures stratégies commerciales.