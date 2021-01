Publicis : encore des avis

Publicis : encore des avis









Crédit photo © L'Oréal / Mario Fourmy

(Boursier.com) — Publicis qui a bondi en fin de semaine dernière suite à une information de 'Campaign' évoquant des discussions de "haut niveau" entre la direction de la société française et un groupe de capital-investissement européen, reperd 0,6% sur les 43 euros ce mercredi. Réagissant à cette information, un porte-parole de Publicis avait démenti vendredi la tenue de discussions... Parmi les derniers avis de brokers, Berenberg a revalorisé le dossier de 38 à 51 euros avec un avis à l'achat. Morgan Stanley avait déjà relevé son cours cible à 38 euros ('pondération en ligne') et JP Morgan vise 48,59 euros avec un avis 'neutre'.

Publicis a annoncé hier avoir remporté le budget L'Oréal pour la Chine. L'Oréal China a officiellement désigné Publicis Groupe en tant que partenaire media planning et agence en Chine... Ce contrat de trois ans débute officiellement en 2021. Publicis Groupe a créé pour l'occasion une agence dédiée, OneL'Oréal. Jane Lin-Baden, Managing Partner de Publicis Groupe APAC et CEO de Publicis Groupe North Asia, estime qu'il s'agit d'une étape majeure pour Publicis Groupe China, alors que L'Oréal et Publicis sont déjà des partenaires de long terme en Chine depuis plus de 20 ans. Ce succès constitue donc l'occasion de "raviver ce partenariat"...