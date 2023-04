Publicis : en tête du CAC40

(Boursier.com) — Publicis pointe en tête du CAC40 ce matin à la faveur d'une hausse de 1,5% à 72,2 euros. 'Neutre' sur le dossier, Oddo BHF affirme que le premier trimestre 2023 devrait confirmer la bonne dynamique des derniers trimestres. Le broker table sur une croissance organique de 4,5% sur la période. Le management devrait délivrer un message positif sur la tendance. Le courtier n'attend pas de rupture de ton vs le T4. La demande reste soutenue, selon lui, et la dynamique commerciale de Publicis reste bonne. Il n'y a donc aucune raison que Publicis délivre un message plus prudent. C'est pourquoi l'analyste mise sur une confirmation de la guidance de croissance organique (+3 à +5%) et de marge opérationnelle (17,5 à 18%). Réponse le 20 avril.