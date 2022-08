Publicis : emporté par la chute de WPP

(Boursier.com) — Publicis abandonne 2,1% à 50 euros, dans le sillage de WPP qui trébuche de 7,5% à Londres. Si le premier groupe publicitaire au monde a revu à la hausse ses perspectives de ventes nettes pour l'ensemble de l'année, prévoyant des dépenses soutenues de la part de ses clients dans de nombreux secteurs aux Etats-Unis et en Europe, les analystes misaient sur une révision plus conséquente. Le maintien de la guidance au niveau de la marge est également jugé décevant.

"Nous entrons dans un environnement économique plus incertain. Il n'y a aucun doute là-dessus", a déclaré le directeur général Mark Read. "Je pense que nous y allons en position de force". WPP s'attend désormais à ce que les ventes nettes à périmètre comparable augmentent de 6% à 7% en 2022, contre une prévision déjà améliorée de 5,5% à 6,5%. La hausse prévue est inférieure au bond de 8,9% de sa principale mesure des ventes nettes - chiffre d'affaires à périmètre constant moins coûts répercutés - au cours du premier semestre de l'année, ce qui implique un rythme de croissance plus lent au second semestre.

A moyen terme, WPP s'est dit "confiant" dans sa capacité à augmenter ses revenus hors coûts répercutés de 3% à 4%. La société a précisé avoir remporté des contrats avec des marques telles qu'Audi, Audible, Danone et Nationwide au deuxième trimestre et a déclaré qu'elle intensifiait son travail avec Coca-Cola.