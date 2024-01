Publicis : dopé par WPP

(Boursier.com) — En tête du palmarès, Publicis s'adjuge 1,3% à 93,3 euros. Le groupe français est porté par les annonces de son homologue WPP qui grimpe de plus de 4% à Londres. En amont d'une journée investisseurs, le géant de la publicité a confirmé ses objectifs annuels et rehaussé sa guidance de marge opérationnelle à moyen terme.

Cette année, le chiffre d'affaires, hors coûts refacturables, augmentera de 0 à 1% par rapport à l'année précédente. La croissance en 2023 devrait être de 0,9%, conformément aux prévisions précédentes de l'entreprise, avec une marge d'exploitation globale de 14,8%, soit 15,0% à taux de change constant.

A moyen terme, le management vise une marge d'exploitation globale de 16% à 17% avec une croissance interne, moins les coûts répercutés, de plus de 3%. WPP prévoit par ailleurs de dépenser environ 250 millions de livres sterling (318 millions de dollars) par an pour investir dans de nouvelles technologies afin de soutenir sa stratégie d'intelligence artificielle - un effort pour améliorer ses performances auprès des clients dans un contexte de croissance lente.

"Nous donnons déjà à nos collaborateurs des outils basés sur l'IA pour accroître leurs compétences, produire plus efficacement et améliorer la performance des médias, ce qui augmentera l'efficacité de notre travail", a déclaré Mark Read, directeur général. "Nous voyons également des opportunités de vendre de nouveaux produits et services basés sur l'IA à nos clients et de capter davantage de croissance dans des domaines tels que la production".