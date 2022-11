Publicis : des raisons d'y croire !

(Boursier.com) — Publicis grimpe de plus de 2% à 58 euros ce vendredi, alors que les perspectives de réouverture du marché chinois qui sortirait selon certaines rumeurs, début 2023, de sa politique "0-Covid", change la donne dans de nombreux secteurs, à commencer celui de la publicité... Parmi les derniers avis de brokers, Berenberg a revalorisé le dossier de 61 à 70 euros en conseillant le dossier à l'achat. Le groupe avait rehaussé encore une fois le mois dernier ses prévisions annuelles après avoir enregistré une croissance organique à 2 chiffres pour le troisième trimestre consécutif.

La société prévoit désormais une croissance organique de 8,5%, contre 6% à 7% précédemment, un taux de marge opérationnelle proche de 18%, contre 17,5% à 18% auparavant, et un free cash-flow proche de 1,6 milliard d'euros, contre au moins 1,5 MdE précédemment. Sur les trois mois clos fin septembre, l'entreprise a enregistré une croissance publiée de 23,5% à 3,24 MdsE et de 10,3% en organique, plus de deux fois supérieure aux attentes des analystes.

La croissance à deux chiffres se poursuit

"Pour le troisième trimestre consécutif, notre modèle nous permet de générer une croissance à deux chiffres en capturant une nouvelle fois l'évolution des dépenses de nos clients vers la first-party data, les médias digitaux et les activités de digital business transformation", avait expliqué le président du directoire, Arthur Sadoun.

Lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes, le dirigeant a souligné qu'il était "encore trop tôt" pour donner des prévisions pour 2023, mais que le groupe n'avait pas constaté d'impact significatif de la réduction des coûts par les clients. Même si les clients réduisaient leurs dépenses publicitaires, ces réductions concerneraient les budgets marketing dits traditionnels, avait-il précisé...