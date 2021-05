Publicis : composition du Conseil de surveillance et de ses Comités

Publicis : composition du Conseil de surveillance et de ses Comités









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'issue de l'Assemblée des actionnaires de Publicis, tenue le 26 mai, et après le départ d'Enrico Letta, le Conseil de surveillance est composé de 13 membres dont 55% de femmes, et de 2 membres représentant les salariés. Avec un taux de 64%, le Conseil reste très largement composé de membres indépendants.

Le Conseil de surveillance a par ailleurs confirmé la composition du Directoire, avec 4 membres : Arthur Sadoun (Président), Steve King (COO), Mme Anne-Gabrielle Heilbronner (Secrétaire Générale) et Michel-Alain Proch (Directeur Finances Groupe en remplacement de Jean-Michel Etienne).

Composition des comités du Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance a par ailleurs, sur proposition du Comité de nomination, arrêté la composition des Comités du Conseil :

- Comité d'audit : Jean Charest (Président) et pour membres Mme Suzan LeVine, André Kudelski, Thomas H. Glocer et Jean-Michel Etienne (Expert).

- Comité de rémunération : André Kudelski (Président) et pour membres Mme Antonella Mei-Pochtler; Thomas H. Glocer, Maurice Lévy et Michel Cicurel (Expert indépendant)

- Comité stratégique et des risques : Mme Marie-Josée Kravis (Président) et pour membres Simon Badinter, Thomas H. Glocer, Maurice Lévy et Pierre Pénicaud.

- Comité ESG nouvellement créé est dédié aux réflexions environnementales, sociétales et sur la prise en compte des intérêts de toutes les parties prenantes. Il se compose de Mme Suzan LeVine (Présidente) avec pour membres Mmes Cherie Nursalim, Sophie Dulac et Patricia Velay-Borrini.

- Comité de nomination : Il est composé des Présidents des différents Comités et placé sous la Présidence de Mme Elisabeth Badinter, avec pour membres Mmes Marie-Josée Kravis et Suzan LeVine, et MM. Jean Charest, André Kudelski et Maurice Lévy.