Publicis : communiqué du Conseil de Surveillance

Crédit photo © Jacky Naegelen / Reuters

(Boursier.com) — Lors de sa réunion exceptionnelle du lundi 16 mars, le Conseil de Surveillance de Publicis Groupe a entendu le rapport du Directoire sur les actions menées à son initiative, par les équipes de management de tous les pays dans trois directions :

"1- en priorité des mesures fortes destinées à la préservation de la santé des collaborateurs du Groupe en utilisant de manière extensive le télé-travail, en supprimant autant que faire se peut les déplacements leur substituant les video-conferences et en incitant les collaborateurs à travailler depuis leur domicile, y compris dans les régions peu touchées par la pandémie de covid-19 . Le Groupe étant largement doté des outils nécessaires ces mesures permettent une continuité du service à nos clients tout en assurant la protection de la santé de nos collaborateurs;

2- en offrant une disponibilité sans faille à nos clients pour les aider à surmonter les conséquences de cette crise en leur apportant soutien stratégique, créatif, technologique et commercial dans tous les domaines, à tout moment et en imaginant des solutions ad-hoc pour préserver les chiffres d'affaires lorsque c'est possible;

3- en gérant avec rigueur les coûts de fonctionnement y compris par le décalage de certaines dépenses le temps de traverser la situation actuelle".

Le Conseil a apprécié ces mesures et a assuré le management de son entier soutien.

Par ailleurs, en vue de la prochaine assemblée des actionnaires (le 27 mai prochain), le Conseil a décidé de maintenir le dividende à 2,30 euros par action, soit 8,5% de hausse par rapport à l'année dernière. Si une option pour le paiement en actions est ouverte, elle sera sans décote.

En effet, compte tenu du cours actuel de l'action, de la robustesse du bilan de Publicis, fort d'environ 4,9 milliards d'euros de disponibilités, le Conseil a en effet décidé de proposer au vote des actionnaires de maintenir outre le paiement en numéraire, la possibilité du paiement en actions mais sans décote.

Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires du 27 mai 2020, le calendrier sera le suivant :

- 16 juin : Dernier jour pour acquérir des actions donnant droit au dividende (dernier jour de négociation droit attaché)

- 17 juin (avant bourse) : Détachement du dividende ("ex dividend date")

- 18 juin : enregistrement comptable ("record date")

- 19 juin au 3 juillet : Période d'exercice de l'option du paiement du dividende en actions

- 9 juillet : Début de cotation des actions nouvellement émises et paiement du dividende en numéraire ou en actions ("payment date").