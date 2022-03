Publicis cède le contrôle de ses opérations en Russie au management local

(Boursier.com) — Le groupe Publicis a annoncé l'arrêt immédiat de ses activités et investissements en Russie avec la cession du contrôle de ses agences au management local. Publicis Groupe transfère ainsi le contrôle de ses opérations à Sergey Koptev, Président fondateur de Publicis en Russie, avec l'engagement contractuel d'assurer un avenir à ses collaborateurs dans le pays.

" Depuis le début de l'invasion, nous avons condamné avec fermeté l'agression unilatérale de l'Ukraine et travaillé à une solution pour nous désengager de nos opérations en Russie. Nous avons pris des mesures fortes pour répondre à la gravité de la situation en prenant le temps nécessaire pour trouver une solution qui respecte et assure un avenir à nos 1.200 collaborateurs. Ils font aussi partie du Groupe et nous ne pouvions pas les abandonner. En cédant nos opérations en Russie à Sergey, nous arrêtons immédiatement nos activités en Russie et nous nous assurons que nos collaborateurs aient un avenir au sein de cette nouvelle organisation ", déclare Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe.

En Ukraine, la priorité de Publicis est d'assurer la sécurité de ses collaborateurs et de leurs familles, de les aider à se relocaliser et de leur apporter tout le soutien financier nécessaire.

" La sécurité de nos 350 collaborateurs en Ukraine est notre première priorité. Nous sommes en contact quotidien avec chacun d'entre eux et mettons tout en oeuvre pour les protéger. Qu'il s'agisse de la mise en place de systèmes d'alerte de sécurité, d'un soutien psychologique, d'une aide pour leurs visas ou de la garantie de leurs salaires pour l'ensemble de l'année, nous sommes à leurs côtés pour leur apporter chaque jour toujours plus d'aide et le plus rapidement possible ", a ajouté Arthur Sadoun.