Publicis bondit sur des rumeurs de rachat, le groupe dément

(Boursier.com) — Publicis grimpe fort en cette fin de semaine. Stable à la mi-journée, le titre du groupe publicitaire a soudainement accéléré pour gagner plus de 5% avant de légèrement réduire son avance autour des 44, euros. Cette poussée de fièvre est à relier à une information de 'Campaign' évoquant des discussions de haut niveau entre la direction de la société française et un groupe de capital-investissement européen. Selon les sources du magazine britannique, des pourparlers auraient eu lieu le mois dernier sur une éventuelle vente ou autre transaction. CVC est citée comme étant la société de capital-investissement impliquée. Il n'y aurait toutefois pas de discussions ou de négociations formelles en cours.

Troisième groupe publicitaire mondial derrière WPP et Omnicom, Publicis pèse plus de 11 milliards d'euros en bourse.

Réagissant rapidement à cette information, un porte-parole de Publicis vient de démentir auprès de 'Reuters' la tenue de discussions sur le M&A.