Publicis bondit après la confirmation des objectifs

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Publicis s'adjuge près de 5% à 42,1 euros en début de séance, les investisseurs saluant la confirmation des objectifs 2020 après l'annonce d'un repli de 2,3% de la croissance organique en 2019. Sur le quatrième trimestre, le groupe publicitaire a vu cette contraction atteindre 4,5%, mais le marché tablait sur un repli encore plus prononcé de 4,9%. Le numéro trois mondial du secteur a donc confirmé viser une évolution organique de son chiffre d'affaires comprise entre -2% et +1% cette année.

"Notre transformation est désormais finalisée, à la fois en termes d'actifs et d'organisation. Nous avons aujourd'hui un positionnement unique pour apporter à nos clients ce dont ils ont besoin pour réussir dans un monde de plus en plus dominé par les plateformes, comme en témoignent nos succès récents avec Disney et Novartis", a déclaré le président du directoire, Arthur Sadoun.