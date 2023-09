Publicis : bien orienté

(Boursier.com) — Publicis progresse de 1,8% à 71,3 euros en milieu de journée sur le marché parisien. Citi a placé le groupe publicitaire sous 'surveillance positive', la société devant générer de solides bénéfices au troisième trimestre. Bien que l'environnement macroéconomique au sens large reste incertain, Publicis devrait continuer à afficher une dynamique opérationnelle décente tant sur une base absolue que relative, écrit la banque, à l''achat' sur le dossier. Il y a "de bonnes chances" que le consensus et les estimations de croissance de Citi soient conservateurs. Le broker note également l'impact favorable provenant de facteurs non organiques tels que les variations de changes, mais également le déploiement potentiel de capitaux. Publicis dévoilera ses revenus trimestriels le 12 octobre.