Publicis bat le consensus de marché au premier trimestre, le CA grimpe de 7,1%

(Boursier.com) — Publicis a publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes des analystes au premier trimestre, grâce en particulier à ses activités numériques axées sur les données.

Le chiffre d'affaires net du groupe progresse ainsi de 7,1%, à hauteur de 3,08 milliards d'euros, soit une croissance supérieure aux 4,5% qu'affichait le consensus de place.

Le groupe a profité de l'évolution des dépenses publicitaires vers la gestion des données, le commerce et la transformation des entreprises.

Les activités numériques et axées sur les données, Sapient et Epsilon, ont enregistré une croissance organique de 11% et 10% respectivement au cours du premier trimestre.

La croissance organique annuelle de Publicis devrait s'établir dans le haut de la fourchette, fixée entre 3% et 5%, a encore indiqué le groupe.

"A ce jour, certains projets sont un peu retardés car les banques moyennes veulent voir ce qui se passe, mais nos grands clients, qui représentent la majorité de nos revenus, n'arrêtent pas leur transformation", a commenté Arthur Sadoun, le président du directoire.

L'intelligence artificielle en soutien

Publicis étudie également les développements dans le secteur de l'intelligence artificielle, qui, selon le dirigeant, est au coeur des activités du groupe depuis de nombreuses années grâce à la plate-forme Marcel AI, issue d'un partenariat avec Microsoft. Publicis a signé en 2022 un partenariat avec OpenAI, à l'origine du robot conversationnel ChatGPT, a rappelé Arthur Sadoun.

Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe, souligne : "Après deux ans de croissance à deux chiffres, nous enregistrons un très bon début d'année 2023. Au premier trimestre, notre revenu net publié est une nouvelle fois en hausse de +10%. Notre croissance organique s'établit à +7,1%, démontrant à nouveau la capacité de notre modèle différenciant à gagner des parts de marché. Les Etats-Unis confirment leur bonne dynamique avec une croissance organique en hausse de +5,8%, l'Europe accélère à +12,3% et la Chine enregistre une solide progression de son revenu de +3,7% malgré la situation sanitaire dans le pays.

Depuis 2019, notre revenu net publié a progressé de +45% au premier trimestre, dont +18% en organique. Cette performance met en perspective le changement de dimension du Groupe au cours des dernières années qui lui a permis de se hisser à la deuxième place du secteur en termes de revenu.

Notre portefeuille unique d'activités, avec un tiers du revenu en data et en tech, nous a permis de croître plus vite que le secteur et l'économie mondiale au cours des trois dernières années. Cela a été encore le cas au premier trimestre, grâce à la contribution d'Epsilon et Publicis Sapient qui affichent des croissances organiques de +10% et +11% respectivement. Cela est également visible dans la performance de nos activités de Média et de Création qui ont bien progressé ce trimestre.

Ces expertises développées à grande échelle nous permettent non seulement d'avoir une performance supérieure à celle de nos concurrents, mais aussi de nous différencier dans le positionnement de notre offre. Avec les données en temps réel d'Epsilon et la technologie de Publicis Sapient intégrées dans nos activités de Création et Media, le Groupe a poursuivi sa dynamique en matière de New Business au premier trimestre avec des gains tels que Adobe ou Walgreens Media, Sonepar en transformation digitale, Mondelez Production et Dunkin US Creative, et ce, après avoir été en tête des classements quatre fois au cours des cinq dernières années.

Notre portefeuille différenciant d'activités associé à un positionnement unique de notre offre et à une organisation agile nous rendent confiants en notre capacité à atteindre l'ensemble de nos objectifs en 2023, tout en nous permettant d'investir dans la croissance future du Groupe et de maintenir une marge parmi les plus élevées du secteur.

Ainsi, malgré un environnement économique mondial plus difficile, nous anticipons désormais une croissance organique dans la moitié haute de la fourchette de +3% à +5% cette année, avec une marge opérationnelle entre 17,5% et 18% et un free cash-flow de l'ordre de 1,6 milliard d'euros.

Je voudrais remercier nos équipes pour leurs efforts constants, et nos clients pour leur confiance".