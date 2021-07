Publicis : attendu de pied ferme

Crédit photo © JCDecaux

(Boursier.com) — Publicis recule de 0,6% à 52,85 euros ce vendredi, alors que le groupe a annoncé l'acquisition de CitrusAd, une plateforme technologique (SaaS) qui optimise les performances marketing des marques directement sur les sites e-commerce. Avec plus de 50% de ses activités aux États-Unis, CitrusAd est présent dans 22 pays et 6 secteurs d'activité.

CitrusAd apporte sa technologie de pointe à plus de 70 des principaux distributeurs mondiaux et à plus de 4.000 marques qui utilisent la plateforme en mode self-service...

Parmi les derniers avis de brokers, Berenberg reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 60 euros. L'analyste attend en particulier un T2 "solide" (...) "Conformément au rebond de l'activité économique à travers le monde, les dépenses marketing ont signé une robuste performance au deuxième trimestre. Dès lors, nous attendons à ce que les groupes de médias et les agences fassent état d'un beau redressement sur le trimestre, avec des résultats qui devraient dépasser les attentes" explique l'analyste. Publicis publiera ses résultats du premier semestre le 22 juillet avant l'ouverture de la Bourse de Paris.

Concernant le deuxième trimestre 2021, le groupe estimait pouvoir recouvrer entre 60% et 80% de la baisse de revenu enregistrée au même trimestre en 2020. Cela implique une croissance organique comprise entre 8% et 10%, en faisant l'hypothèse que les conditions sanitaires ne se détériorent pas davantage. "La crise n'étant pas terminée, le manque de visibilité ne permet toujours pas de donner de prévision sur le revenu pour l'année 2021" avait commenté la direction au printemps dernier. "Comme annoncé lors des résultats annuels 2020, le groupe actualisera ses perspectives en juillet lors de la publication de ses résultats semestriels, lorsque la visibilité sur l'évolution de la situation sanitaire et économique se sera améliorée...

Dans le même temps, le groupe continuera à gérer attentivement sa base de coûts et sa trésorerie, tout en préservant son agilité et en investissant dans la croissance future, lui permettant de confirmer ses objectifs de marge et de trésorerie fixés pour l'année.

Pour 2021, la direction de Publicis voyait une amélioration de son taux de marge opérationnelle jusqu'à 50 points de base, lui permettant de consolider la bonne performance réalisée en 2020. Le groupe avait confirmé également que son Free Cash Flow avant variation du besoin en fonds de roulement devrait être d'environ 1,2 milliard d'euros en 2021, contribuant ainsi à son désendettement...