Publicis anticipe une croissance organique de 3% à 5% en 2023

(Boursier.com) — Le groupe Publicis a enregistré une croissance organique de 10,1% en 2022 et un revenu net de 12,57 milliards d'euros, en hausse de 20% par rapport à l'année précédente.

La Marge opérationnelle grimpe à 18% (+50 pdb) et le BNPA courant dilué s'établit à 6,35 euros, en hausse de 26% avec un free cash-flow de 1,7 MdE. L'EBITDA s'établit à 2,8 MdsE, en hausse de 21%.

Le groupe annonce désormais anticiper une croissance organique de 3% à 5% en 2023, avec un taux de marge opérationnelle de 17,5% à 18%, le numéro trois mondial de la publicité espérant continuer à profiter des investissements des entreprises dans la communication numérique. La direction de Publicis avait relevé par deux fois ses prévisions en 2022, malgré une année marquée par l'inflation, l'épidémie de COVID-19 en Chine et un ralentissement des dépenses publicitaires au niveau mondial. "Nous n'avons pas remarqué de changement chez nos clients en raison de l'inflation", a déclaré Arthur Sadoun, le président du directoire de Publicis.

Le groupe a vu Sapient et Epsilon, ses activités numériques et axées sur les données, progresser respectivement de 18,5% et 12% en 2022. "Nous étudions désormais des acquisitions dites 'bolt-on'", a poursuivi Arthur Sadoun.

La direction proposera à l'AG un dividende de 2,90 euros par action au titre de 2022, intégralement versé en numéraire.

Arthur Sadoun conclut : "2022 a été une nouvelle année record pour le Groupe avec un revenu net publié en hausse de +20%.

Pour la deuxième année consécutive, nous avons enregistré une croissance organique à deux chiffres et de très bons ratios financiers, avec un 4ème trimestre bien au-dessus des attentes.

La profonde transformation que nous avons opérée nous permet aujourd'hui d'avoir un modèle qui tourne à plein régime, et d'obtenir une fois encore des indicateurs clés supérieurs au marché.

Grâce à notre data et à notre technologie, qui représentent aujourd'hui un tiers de notre revenu, nous avons continué à capturer les dépenses de nos clients vers la first-party data, les activités de commerce ou encore de transformation digitale des entreprises. En témoignent les chiffres d'Epsilon et de Publicis Sapient, avec une croissance organique de +12% et +19% respectivement. Cette dynamique a eu également un impact positif sur nos activités de Média et de Création, et se retrouve dans toutes nos régions, avec +10% aux Etats-Unis, +6,5% en Asie Pacifique et +12,3% en Europe sur l'année 2022.

Le positionnement de notre offre, qui fait de Publicis un partenaire clé dans la transformation de nos clients, nous permet de gagner des parts de marché en termes de " New Business ", et d'être en tête des classements pour la quatrième fois sur les cinq dernières années.

Enfin, notre organisation unique en plateforme, avec nos Global Delivery Centers, nos centres de services partagés et notre modèle pays accompagné par Marcel, nous permet d'enregistrer les meilleurs ratios financiers du secteur tout en maintenant l'enveloppe de bonus à un niveau record et en récompensant l'ensemble des collaborateurs au sein du groupe. Notre taux de marge opérationnelle s'est élevé à 18,0%, le free cash-flow a atteint 1,7 milliard d'euros, tandis que notre bénéfice net courant dilué par action a augmenté de 26%, ce qui nous permet de proposer un dividende de 2,90 euros par action. C'est cette même combinaison d'un mix d'activité unique, du positionnement de notre offre et de notre organisation en plateforme qui nous rend confiants pour l'année à venir, malgré les défis actuels de l'environnement économique mondial. Pour 2023, nous prévoyons de maintenir la dynamique que nous avons connue depuis la pandémie, en enregistrant une croissance organique de 3 à 5%, en ligne avec notre taux moyen des trois dernières années, tout en maintenant une marge opérationnelle parmi les plus élevées du secteur, entre 17,5% et 18%. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans la confiance de nos clients et les remarquables efforts de nos collaborateurs, que je voudrais vivement et sincèrement remercier pour tout ce que nous avons accompli ensemble jusqu'à maintenant."