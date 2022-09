Publicis annonce la nomination de nouveaux dirigeants au niveau mondial

(Boursier.com) — A la suite du renouvellement du mandat d'Arthur Sadoun en tant que Président du Directoire et CEO de Publicis Groupe ainsi que de la mise en place d'une nouvelle équipe de direction, le Directoire+, Publicis Groupe annonce la nomination de nouveaux dirigeants au niveau mondial.

Jane Lin-Baden, actuellement CEO de Publicis Groupe Asie du Nord, est nommée CEO pour la région Asie-Pacifique, ajoutant ainsi les régions Asie du Sud, Australie/ Nouvelle-Zélande et Asie du Sud-Est à son périmètre. En tant que membre du Management Committee, Jane reportera directement à Arthur Sadoun.

Loris Nold, auparavant CEO de Publicis Groupe Asie Pacifique - Moyen-Orient et Afrique, est nommé au poste nouvellement créé de CEO Europe, Moyen-Orient et Afrique. Il supervisera toutes les activités du groupe en Europe ainsi que celles au Moyen-Orient et en Afrique. Il continuera à reporter directement à Arthur Sadoun.

Monica Gadsby, CEO de Publicis Groupe Amérique Latine, ajoute à son périmètre les activités du Groupe au Brésil. Elle reportera à Tim Jones.

Jane, Loris et Monica travailleront en étroite relation avec les dirigeants des pays dans chaque région, qui leur reporteront directement, pour renforcer encore le modèle-pays du Groupe, et mettre nos capacités uniques en data, créativité, media et technologie toujours plus au service de nos clients.

Talia Raviv, CEO de Publicis Media Exchange ( PMX), élargit son champ d'action pour superviser toutes les activités Media du Groupe. Talia aura en charge de développer PMX pour en faire la plateforme Media de Publicis au niveau mondial. Elle travaillera en étroite collaboration avec les dirigeants de chaque pays qui apporteront leurs connaissances approfondies des stratégies media. Talia reportera directement à Dave Penski, membre du Directoire+.

Amy Hadfield, actuellement Directrice de Cabinet d'Arthur Sadoun, est nommée Directrice de la Communication du Groupe au niveau mondial, en charge de la marque et des communications internes et externes. Elle devient membre du Management Committee.

Elle remplace Delphine Stricker qui quitte le Groupe pour un nouveau projet professionnel.

"Avec le Directoire +, je souhaite féliciter Jane, Loris, Talia, Amy et Monica pour leurs nouvelles fonctions. Chacun d'eux a été à nos côtés au coeur de la transformation de Publicis durant les cinq dernières années, et continuera à travailler avec tous nos dirigeants et nos équipes à travers le groupe, alors que nous accélérons encore pour continuer à être le leader du changement dans notre industrie" a déclaré Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe.