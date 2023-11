Publicis annonce la nomination de Loris Nold au poste de Directeur financier Groupe

(Boursier.com) — Publicis Groupe annonce la nomination de Loris Nold, aujourd'hui directeur général de ses opérations EMEA, au poste de Directeur financier Groupe. Il prendra ses fonctions en février 2024 en remplacement de Michel-Alain Proch, qui quittera alors le Groupe à l'issue de l'arrêté et la présentation des comptes de l'exercice 2023 pour prendre un nouveau rôle en dehors de l'entreprise, après avoir assuré une période de transition.

"La nomination de Loris Nold renforcera encore davantage la direction financière du Groupe grâce à son expertise financière, son expérience opérationnelle et sa compréhension des besoins des clients qui apporteront beaucoup à une équipe financière exceptionnelle qui contribue aux excellents ratios financiers du Groupe depuis plus de deux décennies" commente Publicis.

Après une carrière de banquier d'investissement à New York et à Londres, Loris Nold a rejoint Publicis Groupe en 2003, supervisant les fusions et acquisitions. Depuis, il a dirigé certaines de nos opérations clés à travers le monde. En tant que CEO de Publicis APAC, il a mené la transformation du Groupe dans la région, mettant en oeuvre le modèle-pays et améliorant significativement la performance. Plus récemment, à la tête de la zone EMEA, il a établi une infrastructure solide, attirant certains des meilleurs talents de l'industrie tout en réalisant d'excellents résultats.

Demet Ikiler, actuellement COO de la région, reprendra la direction générale de la zone EMEA. Les pôles internationaux que sont la France et le Royaume-Uni, dépendront - comme les Etats-Unis - directement d'Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe.

Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe a déclaré : "Loris est un profil unique en son genre : un leader qui associe une connaissance intime de nos métiers et de nos géographies à une expertise financière solide. Il a activement oeuvré à la transformation de Publicis à mes côtés ces dernières années et je suis ravi qu'il apporte sa vision stratégique et son expérience opérationnelle à la tête de la direction financière du Groupe, pour continuer à surperformer le marché en matière de croissance et à générer les meilleurs ratios financiers du secteur. Je tiens également à remercier Michel-Alain pour tout ce qu'il nous a aidé à accomplir et lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Demet est l'une des dirigeantes les plus expérimentées et respectées de l'industrie. Après avoir accompagné Loris comme COO de la zone EMEA, elle franchit naturellement cette étape suivante au sein du Groupe. Elle travaillera main dans la main avec nos dirigeants dans la région pour continuer à mettre en oeuvre notre modèle unique alliant création, médias, data et technologie au service de nos clients."