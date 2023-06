Publicis annonce l'acquisition de Corra

(Boursier.com) — Publicis Groupe annonce aujourd'hui l'acquisition de Corra, un leader du commerce électronique reconnu par Adobe comme l'une des meilleures entreprises de commerce en Amérique du Nord.

Corra fera partie de Publicis Sapient, la société de transformation numérique de Publicis Groupe, et renforcera l'expertise existante de Publicis Sapient en matière de solutions commerciales, notamment les solutions de commerce composable Adobe Commerce et MACH Alliance, tout en étendant les offres de Publicis Sapient dans le commerce numérique et omnicanal.

En outre, Corra apportera des ressources dédiées couvrant de nombreuses fonctionnalités SPEED (Strategy, Product, Experience, Engineering et Data & AI) de Publicis Sapient.

Fondée en 2002 et basée à New York, avec des hubs supplémentaires aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, Corra tire parti de ses offres pour créer certaines des vitrines numériques les plus rapides et les plus flexibles au monde pour les marques en croissance dans les secteurs de la vente au détail, de l'alimentation et des boissons, de la technologie et de l'électronique, de la santé et du bien-être, et du 'B2B'.